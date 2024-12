"Morao sam da se oglasim jer me napadaju raznorazni "Fejsbuk" portali i mediji, odnosno oni koji se predstavljaju tako, ali su daleko od toga. Oni će uraditi sve za klik, a šta drugo uraditi za klik u ovoj državi nego naravno pokrenuti temu nacionalizma, jer je mnogo zatucanih ljudi pored tastature koji to jedva čekaju i odmah kreću komentari", napisao je Dušan i dodao:

"Dakle himna je od skoro uvedena u našu ligu i tek od skoro je to postala praksa tri minuta pre početka utakmice. Mene jednostavno u ovih dosadašnjih šest-sedam utakmica koje sam odigrao kada se himna intonira uvek krene neka pozitivna trema i iščekivanje utakmice i krećem da cupkam u mestu i okrećem glavu i držim ruke malo napred, malo pozadi. Svakako ispraviću to ubuduće. Ali opet to što ruke držim napred, a ne nazad na ovom snimku ne znači da se hvatam za genitalije - SRAM VAS BILO".