"Možda je malo iznenađenje pobeda Slobode nad Jokerom, s obzirom da su Somborci u zaista dobroj formi od dolaska Vladimira Lučića na kormilo tim. Ipak, Sloboda je takođe dobra ekipa, koja igra odlično, naročito na domaćem terenu. Možda je jedino to neko iznenađenje, ostali mečevi su, po mom mišljenju, završeni manje više očekivano", komentariše Ocokoljić .

Čačak 94 Quantox i ovog vikenda pretrpeo je poraz i to od ekipe Tamiša u Pančevu. Utakmica u hali Strelište, prema mišljenju stratega Borca, takođe može da se svrsta u neku vrstu iznenađenja. Ali...

"Obzirom da Čačak 94 ima dosta problema sa povredama, prvi plejmejker Vuk Radojičić nije im ni igrao na meču protiv Tamiša, ne mogu reći da je veliko iznenađenje. Istina, očekivao sam da će Čačak 94 pobediti, ali kratka rotacija, protiv jako neugodna ekipe Tamiša, koja nije za potcenjivanje ostavljala je prostor i za ishod koji se na kraju i desio, a to je trijumf domaćih", kaže Ocokoljić.

"Nakon što je, pre nekog vremena, KLS bila na jako niskim granama, poslednjih dve, tri godine to postaje jako respektabilna liga. Pojavljuju se neki mladi igrači, neki novi klubovi. Sve je evidentnije da se i stariji i iskusniji igrači vraćaju u KLS i u ovom trenutku, u ovoj konstelaciji snaga, naša domaća liga predstavlja sjajan spoj mladosti i iskustva. Mladi igrači kroz Košarkašku ligu Srbije zaista napreduju, a sa druge strane, to ne bi bilo moguće bez ozbiljnih i starijih igrača koji su u zenitu. Uz ambicioznost nekih uprava, dolazimo do više nego primetnog jačanja KLS", kaže Ocokoljić i objašnjava: