"Imam samopouzdanje koje me izdvaja, ali rad... Čoveče koliko samo radim na svojim veštinama. Kada bi me neko snimao i dokumentovao sve moje treninge.To su sati i sati.... Kada bi se svi ti sati sabrali, mislim da bih bio godinu dana ispred konkurencije", rekao je Nan.

"Čoveče... Ne mogu da izdvojim jednog igrača jer nijedan igrač ne može da me zaustavi. Potrebno vam je dvojica ili trojica kako bi me timovi sprečili da postignem koš. Potreban je timski plan da biste me zaustavili. Previše sam tokom karijere radio da bih došao do nivoa da ne postoji jedan igrač koji može da me spreči. Jedan igrač jednostavno nije faktor", rekao je najbolji igrač aktuelnog šampiona Evrope.