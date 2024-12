Slušaj vest

Dejan Anđus nastavio je sa svojom emisijom "Otvoreno sa Anđusom" u kojoj se iz svog ugla bavi aktuelnim sportskim temama. I, još jednom uspeo je da zabavi čitavu Srbiju, ali je sada osim brojnih promašaja i dezinformacija uspeo da kaže i istinu.

- Taj lajt motiv od prošle nedelje, to podvaljivanje kukavičjeg jajeta, taj naslov tipa "Cela Srbija se smeje Anđusu". Meni u neku ruku odgovara zato što znam da se cela Srbija ne smeje meni, to jest Anđusu. Ali je još značajnije to cela Srbija. To znači da cela Srbija gleda Anđusa. Zato što znam da svi gledaju od vajkada, a i sada. Tako da bi bio primeren naslov "Cela Srbija gleda Anđusa", a ne "Cela Srbija se smeje Anđusu". Tako da to meni odgovara - istakao je Dejan Anđus i ovog puta donekle čak rekao i istinu.

Jer, ne smeje mu se cela Srbija, zato što njegove emisije gleda nekoliko desetina hiljada ljudi, a po komentarima, kako na Jutjubu, tako i na društvenim mrežama jasno je da mu se smeju samo oni koji su ga i gledali. Tačnije, idu im suze na oči!

Ovaj čovek ne zna za sramotu i opet plasira dezinformacije te je o rasporedu Evrolige između ostalog rekao.

- Ja ne znam ko je radio raspored, Dejan Bodiroga da li je radio raspored?! Željko Obradović igra stalno kući. Nije isto kad ti prijatelju imaš tri utakmice u prvom delu sezone i lakši raspored protiv fenjeraša, kad se radi raspored pa imaš sedam povlašćenih kola, i na kraju sezone. Zato što tada se već zna raspored i može da se kalkuliše. To nije isti intenzitet, kada se klubovi bore za poredak i kada su već neki otpali iz igre. To nije isto, nije isto derbi u 10. kolu i nisu isto utakmice od 25. kola - počeo je Anđus, pa dodao:

- Partizan tri vezane utakmice igra u Areni. Gde to ima, kad je to bilo?! Olimpijakos, Žalgiris, Panatinaikos. A onda gostuje poslednjeplasiranoj Albi, a onda čeka pretposlednji Asvel. Pa on ako ne iskoristi ovih pet zicera, ja ne znam kad će da iskoristi. Zvezda ima sve teške turneje! Ko je radio taj raspored, Dejan Bodiroga?! Gostuje dva puta u Francuskoj, pa sada gostuje dva puta u Italiji. Dakle, dok Zvezda ima te turneje, gde se igra u dva dana, na najtežim mogućim terenima, Španija, Francuska, Italija, Partizan za to vreme igra ladnjaka uzastopna kola u Areni.

Da vidimo koliko je Dejan Anđus pogodio kada je raspored u pitanju.

"Partizan tri vezane utakmice igra u Areni. Gde to ima, kad je to bilo?!"

Pa, ima u Evroligi i bilo je i biće ove sezone! A, neće samo Partizan igrati tri vezane utakmice u Areni. Igraće ih i Crvena zvezda i to u dva navrata! Prvi put to će biti od 10. do 17. januara kada će u Beograd redom dolaziti Pariz (10. januar, 20.00), Fenerbahče (15. januar, 20.00) i Monako (17. januar, 20.00), kao i od 26. marta do 4. aprila kada će dočekati Virtus (26. mart, 20.00), Real Madrid (28. mart, 20.00) i Efes (4. april, 20.00).

1/3 Vidi galeriju Raspored Zvezde u Evroligi Autor: Printscreen / Euroleague

Takođe, Crvena zvezda će od 10. januara do 4. februara igraće ukupno šest utakmica u Beogradu (četiri kući, gostovanje Makabiju i gostovanje Partizanu), zatim će gostovati fenjerašu Albi (6. februar), pa dočekati Žalgiris (27. februar).

"Željko Obradović igra stalno kući"

Partizan je od 13 utakmica u dosadašnjem toku Evrolige, šest odigrao u gostima, a sedam pred svojim navijačima. Željko Obradović kući je igrao protiv Bajerna, Virtusa, Monaka, Barselone, Milana, Olimpijakosa i Žalgirisa, dok je gostovao Baskoniji, Realu, Makabiju (u Beogradu), Fenerbahčeu, Parizu i Crvenoj zvezdi. Mečevi protiv Makabija i Crvene zvezde teško da se mogu nazvati utakmicama "kući", a posebno to treba napomenuti za večiti derbi. Dakle, Željko Obradović ne igra stalno kući, a to ne radi ni Crvena zvezda. Svaki klub u Evroligi ima 17 utakmica kući i 17 u gostima, pa je logično zaključiti kako Anđus ni ovde nije bio u pravu.

"Dok Zvezda ima te turneje, gde se igra u dva dana, na najtežim mogućim terenima, Španija, Francuska, Italija, Partizan za to vreme igra ladnjaka uzastopna kola u Areni"

Od starta sezone Crvena zvezda odigrala je jednu "turneju" - u Francuskoj, gde je savladala Monako 98:90 i poražena od Asvela 77:74. Druga "turneja" je u ovom duplom kolu Evrolige i to u Italiji gde je upisan jedan poraz od Milana (101:86) i čeka se meč protiv Virtusa (petak, 20.30).

Sa druge strane, Partizan nije imao nijednu "turneju", ali je vezao dva gostovanja u Španiji u prva dva kola (porazi od Baskonije 88:82 i Reala 93:86), a tek ga čekaju po dva vezana gostovanja u kojima će crno-beli morati da menjaju zemlje, te neće imati gostovanja u istoj državi.

Takođe, kada realno sagledamo stanje na tabeli, Monako, Asvel, Milano i Virtus ne spadaju u red najtežih gostovanja, te je od ovih timova jedino Monako u plej-of zoni, dok je Milano tek pobedom protiv Zvezde prestigao crveno-bele i upao u plej-in zonu. Takođe, Zvezda nije imala turneju u Španiji od starta sezone već je igrala samo protiv Reala u Madridu kada su gostovanja u ovoj zemlji u pitanju.

"Partizan ako ne iskoristi ovih pet zicera..."

Ako su mečevi protiv jedne od najboljih ekipa Evrolige Olimpijakosa, doskorašnjeg lidera takmičenja Žalgirisa i šampiona Evrope Panatinaikosa, onda bi verovatno i stanje na tabeli bilo drugačije. Dakle, daleko od toga da Partizan ima pet zicera, već tri jako teške utakmice kući od kojih je dve uspeo da pobedi, a zatim gostovanje Albi koje je na papiru možda jedino zicer i meč protiv Asvela koji je, da ne zaboravimo, savladao Crvenu zvezdu...

Sigurno ne najteži raspored za crno-bele, ali daleko od pet zicera kako Dejan Anđus kaže.

Da ne nastavljamo dalje kada je ova kratka epizoda Dejana Anđusa u pitanju. On je istakao kako je pogodio da će Olimpijakos pobediti Partizan, ali da su crno-beli slavili uz obilatu pomoć sudije, istakao je kako je Štutgart ove sezone pobedio Real (i pored odlične igre nemački tim je poražen rezultatom 3:1 u Madridu), da se KK Partizan mučio protiv Bajerna (crno-beli vodili 19 razlike pred start poslednje četvrtine) i još mnogo toga...

Kada na to nadovežemo neke promašaje iz prethodnog perioda i kada se sve sabere i oduzme jedno je sigurno - prognoze Dejana Anđusa zabavljaju Srbiju, ali daleko od toga da su tačne! A, ovaj čovek ne zna za sramotu i nastavlja da plasira dezinformacije!

BONUS VIDEO: