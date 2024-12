„Mora se imati jasna vizija i moraju se postaviti jasni ciljevi. Treba razlikovati i ne treba mešati put do cilj i sam cilj. Kada se postavi cilj, on mora da bude realan. Mene su 15 godina trenirali najbolji treneri sa ovih prostora i još sam 42 godine i sam sam trener. I realni ciljevi su teško ostvarivi. Nerealne ciljeve ne treba postavljati ne zbog javnosti, nego zbog grupe u kojoj i sa kojom radiš. Uspeh ne leži u tome da radiš ono što voli, već da voliš ono što radiš. Nije lako sve što se radi na treningu, ali je to put do uspeha“, rekao je Pešić.