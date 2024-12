- Hoću da čestitam igračima na ovoj pobedi. Imali smo timsku pobedu. Pobeda pripada timu. Mislim da je početak utakmice bio takav da smo bili fokusirani. Polako smo došli do vođstva koje smo kontrolisali. Mislim da smo kontrolisali bolje od Virtusa. Na početku drugog dela Virtus je bio bolji. Dozvolili smo lake poene, ali najvažnije je da nismo odustali. Nastavili smo da se borimo. Želja da pobedimo uticala je da pogodimo teške šuteve. Verujem da smo zaslužili da pobedimo. Čestitam Virtusu i treneru Ivanoviću - rekao je Sferopulos.

- Imali smo loš period u trećoj četvrtini. U Milanu nismo bili u meču, uopšte nismo pratili plan. Ali, imali smo reakciju u ovoj utakmici. To je bitno za igrače da shvate. To je ono što se desilo danas i to je razlog da budem zadovoljan svojim igračima - zaključio je Sferopulos.