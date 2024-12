Nikola Jokić na utakmici protiv Klivlenda stigao je do 139. tripl-dabla u regularnom delu sezone i tako prestigao legendarnog Medžika Džonsona.

""Nisam razmišljao o tome. To je način na koji treba da bude, kada ne razmišljaš o tome, dobre stvari se dešavaju. Ne želim to zaista, ali se dobre stvari događaju zbog toga. Definitivno neka vrsta zaveštanja", rekao je Jokić."

"Cilj je da pobedim mog saigrača Rasa. On je kralj trenutno. Trebaće mi mnogo godina, ako ikada uradim to. To je moj cilj", poručio je uz osmeh Nikola.