- Prisustvovao sam kada se pet puta postavio za faul u napadu, a to nisu nimalo jednostavne stvari, stati ispred čoveka koji ima 100 i više kilograma i ide u punoj brzini ka košu, a ti se postaviš pet puta… I šesti put bi to isto uradio, time se hrani, čini ekipu boljom i sebi daje dodatnu motivaciju. Nekada ta energija može da bude i problem, u svemu treba tražiti balans, ali ako se kanališe na pravi način – kao što je to trener Obradović činio – onda je Braun pun pogodak. Zvezdi će sigurno biti defanzivni plus i siguran sam da će se uklopiti u ono što će trener Sferopulos tražiti.