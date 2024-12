"Trener pre svega mora da bude skroman i ja sam čitavog života, ako mogu da vam pomognem na tom putu do ostvarenja snova, meni često zasmeta kada držim predavanja ili moje kolege treneri, kada kažu "moja filozofija". To su neka pravila kojih se pridržavam u smislu odbrane, napada, kakva je tvoja komunikacija sa ljudima, ali da tako ti brzo formiraš filozofiju, nemoj tako da se zanosiš. Prošle su godine dok sam to uspeo i sada mogu da kažem da sam postao trener posle ne znam ni ja koliko godina. Trener treba da bude skroman, umeren, ali ne i arogantan. Suština svega je pronaći, a to je bio moj cilj u životu i ponašanju, da pronađem balans. Da li sam ga pronašao, verovatno da. Jesam uspešan, bez obzira da li ekipa dobija ili gubi, ne mislim da su titule pokazatelj, jesu važne ako se baviš vrhunskim sportom, jer svi to očekuju i navijači i mediji. Uspeh je i kako si stigao do te pobede, nekada ti je važnije da li ti je ekipa sa kojom radiš, da li oni napreduju. Kada svi oko tebe osećaju to. Svi bismo voleli da pobeđujemo i da nikada ne gubimo, ali ta satisfakcija kada ti odeš kući i mirno spavaš i da ti ljudi napreduju kao sportisti i kao ljudi, to je posao koji nas kao trenere tera napred da napredujemo", rekao je Pešić i dodao:

"Ne treba da se puvaš previše da mnogo znaš, treba da se pronađe balans između skromonosti i samopouzdanja, to trener mora da ima. To treba da bude cilj trenera. Ja sam duboko ubeđen u jednu stvar. Trener ne sme da bude iznad ekipe. Ne samo iznad ekipe, nego iznad kluba, da bude prva ličnost tog procesa. Ponekad on to ne želi, ali ga mediji stave na to mesto i od njega naprave genije. On pomisli da je genije u neko doba, a kad pomisliš da si genije, onda si budala. Genije ne postoji, makar u našem sportu. Ovi novinari koji su tu prisutni, oni od nas naprave genija. Koliko mogu da te dignu u nebesa, mogu da te gurnu u podrum, da ne možeš da izađeš iz njega. Bez ikakve negativne konotacije, trener treba da zna, da ne sme da bude iznad ekipe. I tu je balans istovremeno, a to je da ti igrači i ta grupa moraju da znaju ko je trener i koga treba da prate. Ako se nađe balans između svega i da igrači treba da razumeju da prate instrukcije, to je samo pitanje kada će doći do uspeha, kojeg ne znamo, ali će ga biti", poručio je Pešić.