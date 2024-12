Možeš da budeš sin jednog od najboljih košarkaša u istoriji NBA lige, ali ni to ne pomaže unutar ekipe. Naučio je to Broni Džejms, jedan od sinova Lebrona Džejmsa . Morao je da poštuje hijerarhiju tima i da posluša naređenje starijeg saigrača Entonija Dejvisa.

Na snimku koji je postao viralan na društvenim mrežama vidi se kako Dejvis dolazi do klupe i traži od Bronija da ustane i da mu ustupi mesto. On je to učinio brzo i sa osmehom, a centar Lejkersa je potom seo na njegovo mesto. Sve to dešavalo se pored Lebrona koji je prasnuo u smeh zbog cele situacije.