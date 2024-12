-Ono što mislim da smo mi u stručnom štabu dobro uradili je da smo svima pronašli ulogu koja im odgovara. Ono što stalno ističem, mlade igračice nisu tu samo da im se da šansa, nego da imaju ulogu i da doprinose našim igrama. Što se tiče naših strankinja, ne bih se složio da su iskusne. Jedna od njih dve jeste, kanadski centar Emili Poter jeste. Za razliku od nje Medison Vilijams je došla sa koledža i pre nas imala samo jednu sezonu u Evropi, od čega je pola sezone provela u Turskoj gde je dobila otkaz, a pola u Mađarskoj gde takođe nije blistala. Ali smo negde prepoznali da može da bude to što nama treba, da može u našoj strukturi ekipe da bude veoma značajna, i to se ispostavilo kao tačno. Negde smo malo prepisali recept od muškog kluba, gde ne postoji podela na domaće i strane igrače. Takva je i kod mene trenerska filozofija, postoji podela samo na dobre i loše igrače, na one koji manje pomažu i one koji više pomažu. Uspeli smo da uklopimo strankinje. Igra nam se ne bazira na njima, već smo uspeli da ih uklopimo u tim kao bitne šrafove.

-Prvo sam počeo da treniram fudbal. Roditelji nisu finansijski dobro stajali, pa me je trener izbacio sa jednog treninga pošto nisam imao za članarinu. Otac je, kada je to čuo, rekao: "Više nećeš da ideš tamo". Drugari iz odeljenja koji su trenirali košarku pozvali su me. Otišao sam i zaljubio se u taj sport. Trenirao sam u Torlaku. Kada sam imao samo 17-18 godina moj tadašnji trener, čuveni Zoran Jakovljević Jaša me je upitao da počnem da radim kao trener. On je nešto prepoznao u meni da bih mogao da se bavim trenerskim poslom. Kao i svaki klinac u tim godinama bio sam uvređen njegovim predlogom. Međutim, kada sam razmislio doneo sam možda i najzreliju odluku u životu. Shvatio sam da u trenerskom smislu mogu da postignem mnogo više nego u igračkom. To je bilo 2001. godine. Radio sam u mlađim kategorijama po beogradskim klubovima. Onda se desilo da mlada reprezentacija Bahreina dođe u Beograd na pripreme. Svidelo im se kako vodim treninge, pa su me pozvali. Mislio sam da odem na godinu dana, ali pošto sam imao dobru sezonu ostao sam tri godine. Onda sam dobio ponudu iz Kuvajta, gde sam ostao četiri sezone. Kada sam shvatio da nemam više strasti, iako je novac bio mnogo dobar, a nekako se u to vreme poklopilo da dobijem jedno, pa drugo dete, vratio sam se u Srbiju. Posle je došla ponuda Zvezde. Rekao sam na prvu da ne želim u žensku košarku, međutim kada sam razmislio malo bolje, da je to Zvezda i da je to nešto posebno, prihvatio sam poziv. Imao sam ideju da tu budem samo godinu dana. Ali kada doživite celu tu atmosferu koja je drugačija nego u muškoj košarci, kako je neko to objasnio da su devojke zahvalnije od muškaraca na pažnji koju im posvećuješ kao trener, onda ne možete da ne zavolite svoje radno mesto. Pet godina sam radio u mlađim kategorijama kluba i ove godine sam dobio šansu da vodim prvi tim na čemu se zahvaljujem upravi kluba.