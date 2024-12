"Kada je Majkl Džordan imao istorijsku sezonu sa 37 poena u proseku… Nisi ni blizu MVP titule, a isto je bilo kada se Kobi vratio uradio to isto. Svako u lošem timu može da ima veoma dobru statistiku, ali u poslednjih tridesetak godina nismo nagrađivali individualnu igru. To sada viđamo svake godine, uvek ima neki igrač koji igra u lošem timu i beleži suludu statistiku, a to je prazna statistika. To nema nikakvog smisla. Pogledajmo ekipe koje dominiraju, a oni su osvojili titulu i trebalo je da se vrate i dominiraju. Imate ista četiri igrača. U čemu je problem?" poručio je Arinas.