"Završio sam sezonu i sa drugarom sam krenuo na odmor u Crnu Goru. Svratili usput do Zlatibora na ručak, gde je nas je pozvao moj drugar Siniša Savović koji je bio tamo na kampu. U njegovom klubu trenirao mislim da se zvao "SO KOŠ" trenirao je tada mladi. Nikola Jokić Mi smo napravili pauzu. Kolega moj, drugar Zoran Topić, koji je tada radio u Hemofarmu, Siniša Savović i ja smo sedeli na terasi, pričali o košarci, o raznim temama, pošto ja Sinišu dugi niz godina poznajem, Tako smo se dotakli smo se teme talentovane dece. I Siniša je rekao da ima jedno jako zanimljivo dete,misleći na Jokića. Pošto je tada bilo vreme ručka, kolega je otišao po njega, Nikola je došao, pozdravili smo se, upoznali, pričali o raznoraznoraznim temama. Nikola je otišao potom svojim tokom da se igra sa drugarima, a nas trojica smo nastavili priču nevezano za Nikolu, pričali smo neke druge košarkarske teme."

"Prošlo je dve godine, to je bilo 2011, Jokić je eksplodirao dolaskom u Vojvvodinu i potom otišao u Megu.Sada se preko te knjige kroz medije potura priča kao da je mene neko zvao, da sam ja ispao neprofesionalan, da nisam hteo ni da pogledam dete. Sada u medijima, u toj knjizi koju su preneli svi mediji je bila priča kao da je mene neko zvao, da ja vidim i da sam ja ispao neprofesionalan, da nisam hteo ni da pogledam dete.Naše pravilo je, kad ti neko predloži dete, ti mladog košarkaša uvek dovodiš na probu. Ovde sam ja iz neke spontane priče provučen, a kolegu Rudića ni ne poznajem. Stvarno, ja nikad nisam pričao s njim, da me pominje u knjizi. Da li je on to izjavio, da li je novinar to formulisao tako u priču, to je ustvari jedna loša reklama po Partizan, da ja nisam hteo da dovedem Nikolu u Partizan, što apsolutno nije istina." zaključio je Tadić za Kurir