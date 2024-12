Što se tiče same Evrolige, odigrano je 14 kola, nas čeka još 20. Zvezda ima tu specifičnost da je skoro dobila više utakmica na strani nego kod kuće. Dobiti Fenerbahče na strani – nije lako. Tek nije lako dobiti Monako na strani. I dobiti Virtus. Taj Virtus, možemo da pričamo i ovako i onako, moje mišljenje je da on u svom sastavu ima jedno sedam-osam igrača koje bi malte ne svaki evroligaški tim poželeo da ima kod sebe. Nije lako. Sad, šta se dešava u klubu, po nekim drugim nivoima kluba, vlasnik hoće-neće, mislim da je to dilema i kod Duška.. Ali se Duško direktno uključio i za utakmicu Virtus – Zvezda, bio je konsultant Jakovljeviću, nije to ništa neobično, čovek radi svoj posao. Isto tako je vrlo brzo rehabilitovao tim, jer dobiti Armani u Milanu jednostavno nije lako", rekao je Nebojša Čović.