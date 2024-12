Slušaj vest

Nebojša Čović i Duško Vujošević podsetili su se čuvenog sukoba od pre deset godina.

Duško Vujošević i Nebojša Čović ponovo su se našli oči u oči, prvi put još od 2014. godine od kada su gostovali kod Olje Bećković u u legendarnoj emisiji "Utisak nedelje".

Sa njima u društvu bio je i selektor Srbije Svetislav Pešić

Za razliku od duela pre deset godina ovaj susret je protekao u pomirljivu tonu.

To je i bilo donekle očekivan s obzirom da je Čović odnedavno predsednik KSS,a Vujošević odavno nije na funkciji u Partiazanu.

Bilo je podsećanja i začikavanja o čuvenom sukob i uvredljivoj pesmi prema Vesni Čović, ali i jedan i drugi kao da nisu hteli da produbljuju stari sukob.

Gostujući u emisiji "Kida show" prisetili su se detalja.

"Sećam se, Dule i ja smo radili u Partizanu. Pitajte da li smo igrali basket na Borskom jezeru. Dule je mlađi, ja sam jul 1958, a on godinu dana mlađi".

"Ja sam mart 1959", nadovezao se Vujošević, a onda je Čović nastavio.

"On je riba u horoskopu. Zato se dobro slagao sa mojom Vesnom do Kragujevca", rekao je Čović pominjući suprugu Vesnu Čović, a potom se dotakao i pesama upućenih njemu.

"Nikad ja nisam izmišljao pesmu. Ja izmišljam složenije stvari, to je prosto", rekao je Vujošević.

Nadovezao se predsednik KSS-a.

"Mafija ne vređa porodice. Vodi utakmicu i peva Vesni. Onda kreću, kao... Ja sam s tobom znao na čemu smo. U poslednjih šest-sedam godina... Neću da širim dalje. Vidi kako se Kari smeška", rekao je Čović.

Nakon nekog vremena, Vujošević se prisetio početka sukoba.

"Svako se bori za svoj klub u kom radi. To sa Zvezdom je počelo nekim nejednakim statusom, po mojoj proceni. Ja pričam ono što mislim da je tačno. Taj status se odnosio u sponzorisanju klubova. Tačno se sećam kad je Nebojša dao izjavu da će hvatati za gušu sudije", rekao je Vujošević, a onda je Čović rekao da baš i nije tako i da je to bio njegov odgovor na Vujoševićevu provokaciju.

"Počo si da vrdaš, odmah", rekao je Vujošević uz smeh.

"Onda sam ja bezobrazno odgovorio da sa obzirom na njegovu visinu može da hvata za kolena", rekao je Vujošević.

"Kad sam bio u socijalistima, Partizanu sam mnogo pomogao. Mi smo izfinansirali 70% svih Partizanovih obaveza, a 30% je finansirao Radojica Nikčević. Imali smo sjajan odnos sa Partizanom i sa Zvezdom", prisećao se Čović.

Objasnili su Vujošević i Čović Igoru Miklji da Vujošević nije rekao da je on polarizovao javnost, pa smo dobili i objašnjenje šta je ko rekao i mislio.

„Svako se bori za svoj klub za koji radi. To sa Zvezdom je počelo praktično nekim nejednakim statusom koji je, od momenta dolaska, po mojoj proceni, ja ne mogu da pričam šta drugi misle“, počeo je Vujošević.

„Reći ću ti ja, ali ono što je tačno“, ubacio se Čović.

„Ja pričam ono što mislim da je tačno. O nejednakom statusu koji se pre svega ogledao u sponzorisanju tima. Sponzorisanju klubova. I koliko sam… Mislim počelo je, tačno se sećam, kad je Nebojša dao da će hvatati za gušu sudije te godine“, rekao je Vujošević.

„To je bilo na tvoju izjavu da ćemo hvatati za gušu one, pa kao odgovor“, rekao je Čović.

„Ne, ne. Počeo si da vrdaš odmah“, kaže Vujošević.

„Ja nisam nikada vrdao“, odgovorio je Čović.

„Onda sam ja bezobrazno odgovorio na to da, s obzirom na Nebojšinu visinu da on može da hvata za kolena. Eto. Tako je krenulo“, završio je Vujošević.

„Pa niski pobeđuju, razumeš“, dobacio je Čović.

„Pobeđuju. Pogotovo kad su pri vlasti“, rekao je Vujošević.

„Ja nisam vlast. Ja sam bio vlast kada sam otišao od Socijalista, a bio sam vlast i u Socijalistima. I dok sam bio vlast u Socijalistima, ti to možda ne znaš, ali Partizanu sam jako puno pomogao. Kao uslovno rečeno velika vlast, kao predsednik Gradske vlade i gradonačelnik Beograda mi smo isfinansirali 70 posto svih Partizanovih obaveza za Istanbul. A 30 posto je isfinansirao Radojica Nikčević. Radojica Nikčević je finansirao sve što je bilo u kešu. A mi kao grad smo išli ovako. Napravili odlične relacije i sa Partizanom i sa Zvezdom. U Partizanu bio Kićanović direktor, Savović bio sportski direktor, Željko je došao za trenera, uz podršku iza klupe malo Ranka i Ace Niklolića, sećamo se. Tu je bio Miketa Jurić tu je bio Siske Čolović. To je bila bre uprava Partizana koja je ozbiljna. Posle je došao Joca Pavlović, ali to je već kad si ti došao“, podsetio se Čović.

„Da sad sve to preskočimo. Bio je rivalitet i Partizan – FMP, zna Dule to. Nisu to bile ni prijatne ni naivne utakmice pošto je FMP tada rastao i napravio dosta. Sve do tog trenutka, hajde, ja dolazim u Zvezdu 2011. i Kari dolazi. Kari je prvi trener u mom prvom predsedničkom mandatu. Ja nisam došao u Zvezdu politički. To što neki pričaju. Tad je bila Demokratska stranka na vlasti, Tadić, Đilas. Đilas bio predsednik Saveza.

Mene su doveli navijači u Zvezdu. Oni su tražili da budem u Zvezdi. Inače, te prethodne uprave Zvezde su sve radile da ja ne dođem u Zvezdu. Ta kombinacija je trajala od 2000. godine. Pa je Đinđić pokojni doveo Žeželja, Žiku, ko je još bio. Vesić, Siniša Mali… Miša Beko. Tako sam došao u Zvezdu i onda smo krenuli da radimo i da i mi tražimo pare za nas.

Jer za Zvezdu pare u pojedinim vremenskim periodima, to Mirko Pavlović može da posvedoči, postoji i dokumentacija, od strane države su bile zabranjene. Pominjali su najviše Borisa Tadića. Pare za Zvedzu 2010. – nula. Fudbalski klub isto bio sveden na nulu, sve do onog trenutka kada Tadić dolazi da šutira penale na Marakani. I šutira penale i Zvezda dobija dva miliona nije važno mislim da je bilo evra. I svi misle da je to donacija ili sponzorstvo. Međutim, to je bilo uvezano za banku i posle smo imali muke da se te pare vrate. Onda Zvezda ulazi u poseban program, unapred pripremljen i plan reorganizacije koji je rađen po zakonu. Gde je dug bio skoro 15 miliona evra. Od tog duga smo mi na 2.5 odsto sveli samo tri ipo miliona evra. A 12 miliona je isplaćeno. Što parama, što sponzorskim ugovorima i ovako i onako.

E sad. U tom trenutku politički počinje da dolazi do šoua, kida šoua i Dule temperamentan, Čović temperamentan i vrlo lako će da se pobiju. I to je dobra zabava za javnost, je l da? Prošlo je deset godina od jubilarne emisije Olje Bećković koja je takav novinar kakav je, ali nije bila kompetentna za košarkašku temu“, rekao je Čović.

Istakao je predsednik KSS da nema šta da mu bude žao zbog nastupa u toj emisiji:

„To je deo mog života koji je prošao, šta sad“, rekao je Čović.

„Da polarizujemo javnost, polarizujemo. To se slažem. Sad dokle ćemo polarizovati, nešto mi…“, počeo je Čović, a ubacio se Vujošević:

„Ti bi to sada kao predsednik Saveza morao da eliminišeš“.

„Ja to dobro znam. I ja sam profesionalac u svim poslovima kao što znaš. I ja ću svoj posao odraditi profesionalno“, rekao je Čović.

„Ja imam tu određene primedbe gledano sa strane“, nadovezao se Vujošević.

„Ali, ti dobro znaš da ja neću preći preko određenih anomalija koje se događaju u srpskom sportu. I koje predstavljaju neke vrste trulih komporomisa. Bez obzira jesu li potrebne pare, je li potrebno finasnsiranje ili ovako ili onako.

Da mi drže predavanje neki koji su juče ušli u sport – ne pada mi na pamet. I ja preko toga ne prelazim. A inače sam potpuno za ravnotežu između Zvezde i Partizana“, rekao je Čović.

„I ti sad dezinfikuješ stolicu na kojoj je on sedeo. Sad ispade ti žrtva i svi te čačkaju“, dobacio je Vujošević.