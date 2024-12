"Ne znam kako me doživljavaju, ali stalno će da doživljavaju, to će biti stalno interesantna tema za razne manipulacije. Kao što sad postaje interesantna. Evo, čak se pojedini rođaci znamenitih funkcionera Partizana u razgovorima sa turskim novinarima kažu – znate, nije problem Zvezde i Partizana, tu je bio problem samo jedan čovek. Pa koji čovek, pa nećemo da kažemo, a onda kao ispod žita – Čović. Evo, sad mene nema, sad će to da bude, da cvetaju ruže. I napravljeno je kao 1.000 gledalaca, razmena karata. Pa mi smo to razmenjivali i pre, nikakav problem".