Crno-beli će morati da plate čak 34.000 evra, a u saopštenju se navodi da je klub kažnjen na osnovu člana 29.1.h) i 29.2.f) Disciplinskog kodeksa Evrolige. To znači da je Partizan propustio da uvede neophodne preventivne mere kako bi se sprečili neredi tokom utakmice sa Panatinaikosom, kao i zbog incidenata koje su izazvali navijači crno-belih na meču sa aktuelnim evropskim šampionom.

- Nama su stigle dve kazne, za Olimpijakos i Panatinaikos. Kazne su oko 80 hiljada evra. Mi smo pokrenuli akciju zbog toga, da ljudima objasnimo treba divovska snaga sve da se sprovede. Kada se dešavaju te kazne, nema povlašćenih. To nas sputava da budemo jači klub. Zamolio bih navijače da navijaju za Partizan, da se ne bave politikom, prozivkama tuđih igrača, stručnih štabova… Ako hoćemo da budemo, a u ovom trenutku jesmo, najsnažniji klub u Evropi, sa najboljim trenerom, navijačima, moramo da prevaziđemo ovo. Utakmica Partizana nije mesto gde treba da se iskaže nezadovoljstvo prema nekome. To nama ne treba unutra, kažnjeni smo za takve stvari 80.000 evra - rekao je Ostoja i potom dodao:

- Tim stvarima nije mesto u našoj dvorani. Za to nije kriv Željko Obradović, nisu košarkaši, a nisam siguran ni da je za to velika većina navijača. Moramo da prestanemo da plaćamo kazne. Imamo najbolji autobus u Evropi koji košta preko pola miliona evra. A kada sam došao nije bilo ničega, pisalo se na novinama. Zato ne smemo da ponavljamo greške, kazne nas udaljavaju od licence. Kao najgledaniji tim u Evropi nemamo cent od TV prava. Kada ste stalni član Evrolige, to imate. Zato se borimo. Mi smo potpisali sa članovima našeg upravnog odbora dugogodišnje ugovore na majke mi. Jer verujemo da ćemo igrati u Evroligi - rekao je Ostoja.