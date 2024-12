"Pred Panatinaikos je stvorena klima i među novinarima, a i kod navijača je bilo - 'pa šta i ako izgubimo, igramo protiv šampiona Evrope'. Partizan je tada odigrao svoju najbolju utakmicu, pogotovo u odbrani i dobio ju je. A zamislite da je izgubio, gde bi sad bio Partizan. I ovako ne da je teško, nego je preteško, skoro samo teoretski da može da se plasira. Sada posle ovih pet pobeda mnogi pričaju o fajnal-foru, iako je to toliko daleko da to nije normalno. Uopšte to ne treba tako gledati. Alba za klasu slabija od Panatinaikosa. Više navijača Partizana je bilo u dvorani, pa je opet bilo toliko teško, što znači da je sada bio mnogo veći pritisak. To takođe pokazuje i ne toliko veliku zrelost ekipe, što se videlo i u završnici meča. Partizan je zasluženo dobio, tu nema nikakve dileme, uz veliku dozu sreće, a sreća prati hrabre. Partizan je izgubio veliki broj ovakvih utakmica tokom aktuelnog mandata Željka Obradovića", rekao je Đurović.