"Proslavili smo otvaranje, a Janis je dobio duksericu kao poklon. Posle je postavio "stori" na društvenim mrežama gde je vozio u autu u toj dukserici, a u pozadini je išla moja pesma. Tada sam pomislila: on voli to što radim. Naravno, Janis me stvarno osvojio time", otkrila je jednom prilikom Ana.

"Život je bio prilično težak za nas, i u jednom trenutku jednostavno sam odustala. I rekla "to je to". Ali on nije. Ne znam gde će nas ova priča odvesti, ne znam šta će se desiti dalje. Ali Janis me jednom naučio da čak i pet minuta sa voljenom osobom ima značenje. I da letim iz Istanbula, u jedinom vikendu noću, kako bismo bili zajedno tog dana", napisala je svojevremeno na Instagramu.