- Slažem se apsolutno. Ja sam imao takav utisak, igrali smo brzopleto. Igrali smo sa lošim odlukama u napadu i ono što je evidentno je ono da u situacijama kad se gradi koš moramo biti borbeniji, sa više želje. To smo imali sve u drugoj četvrtini i u pojedinim momentima u drugom poluvremenu. Izgubljena lopta njihova, pa i naša, pa njihova, onda loš napad. Neverovatne stvari. Zasita imam utisak da smo mi dali ovu utakmicu njima. Kad pogledamo, oni zaslužuju to, jer su igrali pametnije od nas.

- Da krenemo od Mitra, ne verujem da ima bilo koji tim u Evroligi da stavlja dete od 18 godina da igra. Ne verujem, mi smo drugi najmlađi tim, mlađa je samo Alba, ja tom detetu verujem i nastaviću da verujem. Jutros sam pričao s njim i pripremao ga za to da će da počne utakmicu i to je to. Što se tiče Balše, on pomaže timu, ali prave neke stvari koje su problem koncentracije. Nije on jedini, mnogo igrača je imalo taj problem, nadam se da će nastaviti da pomaže. On je dečko koji radi uredno, koji sluša, ali ponavljam još jednom, ali ovo što igramo je igra koncentracija. Bez toga ne može da se igra košarka, bilo koji igrač da je u pitanju. Nije samo Balša, bilo je i ovih iskusnijih koji su grešili u fundamentalnim stvarima.