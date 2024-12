Legendarni as Partizana, Mića Berić, bio je besan zbog načina na koji je Partizan izgubio ovaj meč.

"Što nije kaznila Alba u Berlinu posle onog Majkl Džordan pokušaja zakucavanja Dvejna Vašingtona, sada jeste Asvel. Glava se nije koristila, mnogi igrači su igrali neinteligentno. Dao sam detalj, na sedam minuta do kraja utakmice Asvel je izašao iz bonusa. Nijedan bek nije uspeo da dođe do slobodnih bacanja. Šutirali smo 1/4 u završnici, ukupno 6/14. To je izuzetno loše. Ne možeš da očekuješ pobedu", kaže Berić u razgovoru za Novu i dodaje: