- Gledajući sada, verovatno je sve to bilo na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Nisam takav tip igrača. Nisam neko ko se hvali ili radi takve stvari. Ali, dugo nisam igrao košarku, propustio sam 12 nedelja sezone, nisam mogao da budem sa saigračima. I – jednostavno se desilo. Rekao sam to treneru (Sferopulosu). Prišao sam i Kaliniću rekao mu da verovatno nije trebalo to da uradim. Nisam poznat kao takav tip. Samo sam srećan što sam opet na terenu i sve se desilo verovatno zato što nisam dugo igrao.