Denis Rodman jedan je od najkontroverznijih košarkaša u istoriji NBA lige, a njegova ćerka Triniti uspešno se bavi fudbalom, te nastupa i za reprezentaciju SAD. Nedavo je Triniti Rodman otvorila dušu i govorila o Denisu, kog ne smatra svojim ocem.

- Pokušavali smo da živimo sa njim, ali on je stalno pravio kućne žurke. Dovodio je neke čudne devojke... Oduvek je voleo popularnost i kamere. Stalno sam plakala, ljudi oko mene su se pitali šta mi se to događa. Dešavalo se da ga ne viđam mesecima - ispričala je u podkastu "Call Her Daddy", pa dodala:

- Kad me pozove na telefon, javim se samo da bi mi savest bila čista. Njemu je potrebno da čuje moj glas, to je jedini razlog zašto podignem slušalicu. Ne činim to zbog sebe. On nije moj otac. Jest biološki, ali na sve druge načine - nije. Jako dugo sam se suzdržavala, ali teško mi je da držim svu ovu ljutnju u sebi.

Ubrzo posle ispovesti Triniti Rodman oglasio se i njen otac Denis.

- Oprosti što nisam bio otac kakvog si htela, ali u svakom slučaju sam pokušavao. I dalje pokušavam i nikad neću prestati. Nastaviću da pokušavam i kad ti kao odrasloj osobi kažu da mi ne odgovaraš na pozive. Nastaviću da pokušavam čak i kad je teško i ako bude potrebno puno vremena. Uvek sam tu i uvek ti govorim koliko sam ponosan na tebe. Uvek sam imao jednu želju, želeo bih da me moja deca zovu i da dolaziš da me posetiš. Nadam se da će mi se jednog dana to ostvariti. Tu sam i još uvek se nadam da ću se jednom javiti na tvoj poziv. Imaš moj broj, vidiš moje pozive. I dalje sam tu. Denis Rodman, tata - rekao je on, a zatim nastavio:

- I da, stalno te gledam kako igraš. Dolazio sam na tvoje utakmice pa su mi govorili da se ne pojavljujem zbog toga ko sam, a samo sam hteo da te podržim. Zato bih te gledao s balkona hotelske sobe, da svi budu sretni. Volim svu svoju decu.

Denis Rodman je ćerku Triniti dobio iz braka sa Mišel Mojer, sa kojom se venčao 1999, a službeno razveo 2012. Iz tog braka Rodman ima i sina Denisa Juniora, koji se takođe bavi košarkom. Denis Rodman ima ukupno troje dece sa dve žene, a mnogi ga pamte po vezama sa Karmen Elektrom i Madonom.

Tokom karijere osvojio je čak pet NBA titula, a nastupao je za Detroit, San Antonio, Čikago, Lejkerse i Dalas. Triniti Rodman trenutno nastupa za Vašington, a za reprezentaciju SAD je na 46 utakmica postigla 10 golova.

