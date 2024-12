Iako je Jokić na tom meču postigao 34 poena, uz sjajan koš za izjednačenje na 124:124, mediji su njega okrivili za poraz zbog "loše odbrane" u poslednjem napadu Portlanda na meču kada je Aferi Sajmons postigao poene. I ne samo to, mnogo je još onih koji šire negativnu kampanju protiv Jokića.

"Ako nosite ceo tim u napadu, to će vas koštati nešto i na drugoj strani parketa, bez obzira ko ste", rekao je Meniks i potom izneo spekulacije: "Druga stvar koju stalno čujem - a nisam bio dovoljno oko njega da bih to video - jeste da ljudi stalno govore da je pretežak, zar ne? Na primer, nije u formi u kakvoj smo ga videli proteklih godina".

"On je defanzivno užasan i razlog je zašto tako igraju u odbrani (...). Pričao sam sa jednim pomoćnikom i jedan od razloga je što Jokić igra 38 minuta po utakmici i to vas košta, sve je to uticalo da bude ispod prosečnog defanzivca", istakao je novinar dodavši da je od drugih čuo "teorije" o Jokiću.