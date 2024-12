- Znam ga kada je bio dete. Šta je radio stalno? To je i ujutru i uveče, i kada je odlazio na trening i kada se vraćao iz škole, samo je vrteo lopte. Sretao sam ga kada su ga dovozili kući da se istušira i ide u školu. Posle on opet na igralište i tako ceo život - rekao je za emisiju "Metar moga sela".

- Ne viđam ga, sad ima na drugom mestu kuću valjda ili stan, tako da ovamo više ne dolazi. Ali ovde je sve počelo. Tada je imao 12-13 godina kad se to sve dešavalo, posle je on otišao u Madrid i eto vraća se povremeno. Da ga sretnem, čestitao bih mu od srca stvarno. Jer to ne postiže svako. Znate kako je to, koliko je to vremena potrošenog i istrpljenja i sve skupa. I samo se tome posvetio, kao Nole.