- Ja sam gledao utakmicu i znao sam da ću morati da je komentarišem, uzeo sam papir - prvo poluvreme sam napisao doktorski, ali stvarno je odigrala doktorski, Kalinić je bio kao komandant, Zvezda je igrala tako što istrči na haj-post, na Petruševa, protok lopte je bio fantastičan, odbrana je bila fantastična, protivnik je igrao dobro. Larkin je bio povređen, on je posle ušao, poluvreme koje treba da gledaju neki treneri seniori. Drugo poluvreme je dijametranlno suprotno, Kalinić nestao, Kodi Miler Mekintajer, Mitrović mora mnogo više, nije mi se dopao uopšte, Bolomboj vrlo dobar posle pauze. Isto za Kenana - nula, nula. Pazite ovako, Kenan, Daum, Giedraitis, oni su u Evropi poznati kao šuteri, njih četvoro dalo 16 poena. Zajedno su igrali 45 minuta njih četvoro, više od 11 minuta prosečno. Na njih se igra, pa da li je moguće. Nedović me isto razočarao, taj šut je bio slab, njegov indeks je bio tri, to sve govori. Teško je dobiti utakmicu kada ti igrači tako loše odigraju. Jago isto tako zaglavinja, ali za mene je on kao i uvek bio solidan, neophodan je Zvezdi takav kakav je, neka baci, zaglavianja, on tu uvek pomaže. Petrušev solidan u realizaciju, ali samo tri skoka, slaba odbrana, samo tri skoka za 29 minuta, to je malo za takvog igrača - počeo je Vlade Đurović.

- Makabi je na 4-12 i dole je treći od pozadi, Makabi je vrlo teška utakmica, nemaju šta da izgube, igraju pred 50 gledalaca u Pioniru, mislim da igračima to više smeta nego kad je puna dvorana. Nezgodna su ekipa, to je izraelski prvak, ne mogu da budu slaba ekipa. Imaju mnogo problema, oni stalno putuju da igraju, nisu kompletni, neko putuje, neko ne putuje, ne sme ovo Zvezda da pomisli da izgubi. Kad bi Zvezda izgubila ovu šansu, nema šanse za Top 10. Mora da dobije. Navijači sada gledaju kako su igrali ovu zadnju, da li će biti atmosfera kao protiv Bajerna? Mora da se ponovi to, Zvezda to mora da dobije ako krene naopako, nedostaju neki igrači poput Teodosića. Da su igrali Lundberg, Nilikina, kao Vašington, oni moraju da zauzmu te minute, ti drugi igrači, da pokažu da mogu. Isto tako sigurno, Zvezda ako izgubi, to je katastrofa, to su dva koraka u nazad, ako dobiju, to je pola koraka napred - rekao je Vlade.