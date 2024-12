"Veći deo utakmice utakmice igrali smo dobro, našu vrstu košarke. Mislim da smo pred kraj četvrte samo… Kao da smo sami sebe pobedili. Znate, kao i prošle utakmice. Mnogo trojki. Slaba odbrana od šuta, kasna zatvaranja i tako to. To nas je dotuklo”, rekao je Džons za Meridian sport i potom dodao:

"Da, ali ne bih to nazvao pritiskom. Definitivno osećam da su mnogi timovi usmereni na mene. Morate da nađete način kako to da pobedite. Moramo naći način da postignemo bolje rezultate. Već drugu utakmicu zaredom da nisam išao na liniju slobodnih bacanja. To je za mene neobično, ali moraš da prihvatiš tok igre. Ne mogu da kontrolišem sudije. Večeras je bilo tako", jasan je reprezentativac Južnog Sudana.