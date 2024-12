- Kada ulaziš sa klupe, a mlad si, ne znaš ulogu. Bio sam nestrpljiv. Jurio sam šuteve, grešio u napadu i odbrani. Nekada bih igrao sedam minuta, nekada 27. Treneri ne mrze igrače, oni samo žele one koji mogu da pomognu. A ja sam mislio da me trener mrzi.

- Brojke pokazuju da mi je to bila najbolja godina, a i pobeđivali smo. Imali smo neverovatnu hemiju. To je godina kada se Kris Veber oporavljao od povrede. Imao sam veću odgovornost. Svaki put kada te pominju uz Garneta, Dankana, O'Nila, Kobija ... Ogroman je kompliment. Imao sam mnogo sreće što sam bio u ovom timu, a to sam shvatio tek posle kada sam trejdovan.

- On je skoro celu prvu platu dao za obeštećenje. Ostalo mu je možda 100.000 dolara. Nije znao ni kako će izdržati celu godinu. Ali, osećao sam da moramo tu da mu se nađemo. Bio je u mojoj kući, moja majka mu je kuvala, svakog dana je bio sa nama… I neverovatan talenat! Ljudi ne shvataju to. Svi su ga obožavali u svlačionici. Ali, sećam se njegove ruki godine i utakmice protiv Klifa Robinsona u Finiksu. U to vreme nisi smeo da dobacuješ veteranima, ali je Hido učio nove termine na treninzima i onda je vikao sa klupe na utakmici: ’Pusti ga da šutne!’ Klif nas je pogledao: ’Ko je ovaj? On nikad ni ne igra!’ Posle utakmice ga je Robinson pozvao: ’Momak, to ne možeš da radiš. Razumeo bih da igraš, ali ovako… Bilo je zabavno.