- Znate, kad su pare u pitanju, uvek dođe do svađa u familiji, tako da... On je malo bio između oca i majke, prvo je bio kod majke, posle, ne znam šta je mislio, s nekim tu se družio pa je malo možda zaboravio na sina, ali mislim da mu je majka mnogo više u životu pomogla nego otac. Otac jeste u smislu košarke, a majka jeste u smislu finansija - kaže ovaj komšija i dodaje:

- Pa mislim da sad tu negde živi isto njegova devojka, ova sad je trudna, ako nisu kupili kuću. Tu je on imao stan. A meni se čini da su oni kupili kuću. Par puta smo se sreli tu na piću, ovako, meni se čini normalna dečko, iako je sad NBA zvezda. Nije ništa promenio, normalno, malo moraš, jer ideš u viši sloj ljudi, sve to utiče na ponašanje, ali eto nikada nije zaboravio i kraj, uvek je dolazio, uvek je rado pričao, dosta puta je bio tu na piću, on i otac.

- Znate kako, da nije imao baku i majku, Bog zna kako bi se završilo. One su platile put u Madrid, pa ovamo, pa stanovanje. Znate kada si mlad, klubovi ne brinu za tebe toliko. Tada, otac, on ga je učio košarku, to je tačno, svaka mu čast. On je sad u košarskom savezu, neki je sekretar reprezentacije, ne znam, ali u finansijskom smislu je najviše mama pomogla.