"Izjednačena utakmica detalji su odlučili i imali smo odluke koje nisu pametne i bile su druge odluke koje su uticale na rezultat. To bi bilo to"

Iskrenuli su zglob Bošnaković i Džons, Mitra neće biti 2,3 sedmice i Tajrik se povredio bezazlenije i već imamo tri igrača i te kako bitna van tima i to Nilikinu i Lundberga i kapitena Vanju Marinkovića, a svi znamo šta znači to. Ne možemo da plačemo. Oni koji su bili tu su dali sve od sebe. Ne zaboravite da je Mario tek izašao iz povrede, Pokuševskog muči stopalo i to utiče na utakmicu, a mislim da smo igrali dobro i bilo je mnogo dobrih situacija i treba biti pošten pa reći da smo nešto loše rešili i da se vratim na tehničku koja mi je suđena. Pričao sam na engleskom i rekao da je faul u napadu i pogledao sam snimak, bio je i to se desilo ispred sudije. Nisu me upozorili, a to je pravilo. Kao igraču zvezde što su dali upozorenje pa tehničku, a meni su dali odmah tehničku