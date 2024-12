- Da se vratimo na tehničku, ja sam čak na engleskom pričao, to je navika, "ofanzivni je faul". I pogledao sam snimak i bio je faul. Niti sam dobio upozorenje pre toga, a to je pravilo, kao što su dali igraču Zvezde pa tehničku posle. Zašto je to urađeno ide na čast sudiji, koji je tako sudio. Ja nijednim potezom tokom utakmice nisam uputio ružan komentar, isključivo sam pričao na temu utakmice, i isključivo na Vi. Komična situacija na poluvrmenu gde je jedan sudija dosudio faul, ja kažem drugom, on kaže, ne može on da vidi. Onda ovaj kaže izvini, moja greška, o čemu se tu radi. To su takve stvari, ali idemo dalje, šta da radimo - rekao je proslavljeni stručnjak.