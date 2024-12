- Osećam se stvarno fenomenalno ovde. Rusija mi se mnogo sviđa i u potpunosti sam se aklimatizovao. Najlepši grad mi je bez dileme Sankt Peterburg, naravno uz Moskvu, pa mi ni neke velike razdaljine između gradova ne padaju uopšte teško. Naravno, prednost dok sam igrao u Beogradu bila je ta što sam redovno mogao da idem za Čačak kad god sam imao malo slobodnog vremena. To je moj rodni grad i on mi uvek nedostaje. Imamo ovde odličnu ekipu ljudi sa kojom se družim, prvenstveno tu mislim na naše fudbalere koji su Moskvi, a zna se ko je tu Srđan Babić, Milan Gajić i naravno Saša Zdjelar. Međutim, njima je sada pauza u šampionatu - počeo je priču za Mozzart sport Avramović, pa dodao:

- Naravno da pratim Partizan i Crvenu zvezdu u Evroligi, kad god mi to vreme i obaveze dozvoljavaju. Nisam baš onaj fanatik da vraćam unazad da pogledam utakmicu, ali ispratim kad god mogu. Partizan je imao nešto lošiji start, sada stvari dolaze na svoje mesto i nema sumnje da će Željko Obradobić sve to da skocka. Zvezda je stvarno dobra i mislim da i jedni i drugi imaju šanse da doguraju daleko. Što se tiče derbija i njihovih međusobnih okršaja, jasno je da se pobednici u takvim mečevima ne mogu predvideti, tako da je nemoguće reći ko je favorit ove sezone.

- Što se tiče mog perioda u crno-belom dresu, zaista sam svašta prošao u te tri godine. Došao sam u Partizan kada je klub bio na nešto nižim granama i kada je igrao Evrokup. Stigao je i Željko, što automatski znači da se cela organizacija podigla na viši nivo jer je on neko ko pokreće ceo projekat i privlač pažnju, on je zaštitno lice. Rasli smo svi zajedno, došli do toga da budemo na rubu plasmana na Fajnal for, osvojili titulu i igrali zaista fantastično. Što se tiče Željka, on je unapredio moju igru, napravio od mene još boljeg igrača. To je nešto o čemu sam govorio više puta, mislim da nema potrebe preterano komentarisati koliko zna čovek koji je osvojio devet titula u Evroligi.