"Šampiona ABA lige već godinama ima prednost za dobijanje specijalna pozivnice Evrolige i to je status koji nam je potvrđen u svim razgovorima sa menadžmentom, ali i klubovima vlasnicima Evrolige. Iako takav status nema nijedna liga u Evropi, odnosno nijedna druga liga u Evropi nema bilo kakvu prohodnost ka Evroligi, smatramo da ABA liga, sa svim svojim kvalitetima i kao višedecenijski stabilni partner Evrolige, zaslužuje još bolji status i da on bude još preciznije definisan. Upravo sa tim ciljem, na poslednjoj Skupštini koja je nedavno održana, klubovi su jednoglasno doneli odluku da se što pre započnu razgovori sa Evroligom i to je bez dileme najbolji put za zaštitu interesa ABA lige", ističe Vojinović.