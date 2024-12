- Borbena utakmica, to je dobro za košarku, za ambijent. Uvek sam govorio da se ovakve utakmice igraju na loptu, oštro. I jedni i drugi su tako igrali, a pobednik se tek na kraju odlučio i to zbog tih Partizanovih gluposti - rekao je Nikolić za Informer.

- Nisam tamo, ne znam šta su se dogovarali, ali to je do igrača. Psihologija, glava, razmišljanje, koncentracija... I to baš u odlučujućim trenucima. Dosta povređenih igrača. Nije humano da se ovako igra, svaki drugi dan utakmica. To je zamor materijala kod igrača. Teško je za stručni štab da se pripreme utakmice tako. Iz aviona pripremaš utakmicu. To je veliko opterećenje. Ne pravdam nikoga tu, ali Zvezda ima više upotrebljivih igrača, domaćih igrača, koji znaju šta je derbi. Igraju sa emocijom i profesionalno, a Partizanovi igraju samo profesionalno i oni daju sve od sebe. Zvezdi su se povredili igrači, ali je imao ko da popuni redove, a u Partizanu niko nije to uradio.