"Željko je bio na pragu Bruklina na moju sugestiju, ali tadašnji vlasnik Netsa Mihail Prohorov je to stopirao, iako i danas ne znam zašto. Nikako se nisu mogli dogovoriti sa Željkom, a on je bio već jednom nogom u avionu, ipak ispalo je tako kako je ispalo. Pitanje je na mestu, ali treba uzeti u obzir da su u SAD-u pravila ponašanja cele organizacije potpuno drugačija nego u Evropi. U Americi je to spektakl koji nekada čak ide do granice apsurda i spektaklu se daje prednost ispred sporta. U Evropi treneri imaju daleko više ovlašćenja i slobode u slaganju ekipe, a disciplina je uvek u prvom planu. NBA liga je liga igrača i menadžera koji postavljaju svoje uslove i tu su mnogi klubovi u pat-poziciji iz koje se ne mogu izvući. Igrači postavljaju i smenjuju trenere, dovode i odvode druge igrače i to je ozbiljan problem. Ali o tome se, logično, javno uopšte ne govori, ali to je tako", rekao je Cvjetićanin.