"To je greška bila, to me je Toša nagovorio. Greška, da... Pa ni tajming nije bio neki, zato što sam završio sa Estudijantesom, nisam imao klub. Kako ću? Šta ću? Zvali su me neki i onda, hajde, Partizan. Nisu me puno ubeđivali. Dule je bio trener, on je bio protiv toga u početku, na kraju je da li pristao, da li je hteo, da li nije... Ali onda, kako sam došao, tako su mi i vratili, znaš. Nemam dobre uspomene u vezi toga", prisetio se legendarni košarkaš Partizana.