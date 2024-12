"Prvi deo Evrolige je završen. Igramo protiv tima protiv kojeg smo već igrali. To je jedina utakmica u kojoj nismo imali šanse da pobedimo. Sve ostale utakmice smo igrali na jednu loptu, sve ostale utakmice smo bili unutra. Treba da nađemo motivaciju da pokažemo da možemo i protiv njih. Imamo skor 7-10 i treba da nađemo snage i mogućnosti da drugi deo Evrolige odigramo mnogo bolje", rekao je Obradović.

"Lundberg ne može. On je tu bio, počeo je malo sa loptom, ali su sigurno i on, i Vanja i Mali Mitar van tima. Nadamo se Frenku i to je 12 igrača na koje računamo".