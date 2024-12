- Smatramo da su oni jedina ekipa koja nas je baš pobedila ove sezone. Celu sezonu smo bili u minusu protiv njih. Izvrsno šutiraju trojke. Zaustaviti njihov šut je ključ. Fale im neki bekovi, ali to ne znači da su oslabljeni. Mislim da je to glavna stvar za sutrašnji meč. Setimo se da smo primili oko 20 trojki. To je na TV-u delovalo loše, mogu da zamislim kako je delovalo uživo. Mislim da je bila neka dekoncentracija u odbrani, nismo ispoštovali skauting i to je to - zaključio je Balša Koprivica.