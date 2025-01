Slušaj vest

Neki ljudi jednostavno ne mogu da se pomire sa činjenicom da je Nikola Jokić trenutno najbolji košarkaš na planeti i jedan od najboljih u istoriji ove igre.

Teško im je da prihvate da je jedan potpuno nebitni lik iz tamo neke malene Srbije, došao u Ameriku i potpuno zasenio njihove grandiozne superstarove. Šta god uradio, nije dovoljno. Iako je oborio neke nestvarne rekorde, osvojio tri MVP priznanja, doneo Denveru prvu šampionsku titulu u istoriji franšize - pojedinci odbijaju da pogledaju istini u oči i priznaju da je neprikosnoven.

I dalje na sve moguće načine pokušavaju da omalovaže Jokića i ospore svaki njegov podvig.

Iako je dominirao na terenu čitave godine, nosio sam Denver na svojim leđima i pravio čuda kakva NBA liga ne pamti, ponovo je morao da trpi razna podmetanja.

Protiv njega se vodila prljava hajka. Hejteri su strpljivo čekali svaki kiks, svaki loš potez ili reakciju da ga javno razapnu, potpuno ignirišući njegovu ukupnu igračku vrednost i neverovatan doprinos na igru tima.

Jokić je ne samo košarkaška, već i ljudska gromada. Nije nasedao na provokacije i spuštao se na njihov nivo, a svoje mišljenje o njihovom lupetanju iznosio je na terenu. Posle svakog burtalnog napada zapušio bi im usta novom spektaklularnom partijom.

Ovo su neki od najsramnijih napada na Jokića u godini za nama:

Dežurni pljuvač

Naravno, najglasniji u kritikama bio je osvedočeni mrzitelj Nikole Jokića, Gilbert Arinas.

Bivši NBA košarkaš ne može da smisli Srbina i ne trudi se da to sakrije. Koristi bukvalno svaku moguću prilku da ga ponizi i omalovaži njegove uspehe. Zahvaljujući glupostima koje izgovara o Srbinu, njegov podkast stekao je veliku popularnost proteklih godina.

Gilbert Arinas Foto: Yt Printscreen

Nazivao je Nikolu najgorim MVP u poslednjih 40 godina, optuživao ligu da su pravila u izboru za ovo prestižno priznanje prilagođena Srbinu, pa mu je teško palo kada je Jokić i treći put u karijeri odneo trofej.

Tako je u oktobru istakao da je njegov MVP Džoel Embid. Izjavio je tada da je Kamerunac bolji igrač od Jokića i da ga uvek ispraši u međusobnim duelima. Zanimljivo, smetnuo je sa uma činjenicu da se Embid pet godina nije pojavio na utakmici u Denveru.

"Izgubio je svoju MVP nagradu zbog pravila. To neće biti pošteno prema njemu u košarkaškoj istoriji. To me tera da razmišljam o istoriji igre. Gledamo da li su ove statistike legitimne. On je verovatno najbolji igrač lige i on i Jokić se bore za mesto broj jedan, ali Embid ga uvek ispraši u međusobnom duelu", lupio je Arinas i ostao živ.

Nije puno vremena prošlo do narednog ispada Amerikanca.

Već u novembru zvanično najboljeg igrača u ligi izostavio je iz idealne petorke. Ponovo je prednost dao svom ljubimcu Embidu.

"Najbolji plejmejker u ovom trenutku je Luka ili Kari. Ako moram da biram jednog izabraću Karija. Bek? Entoni Edvards ili Devin Buker, ali izabraću Devina Bukera. Što se tiče trojki, ovo je teško jer ne znamo koju oni poziciju igraju. Koju poziciju igraju? Je li Lebron Džejms četvorka ili trojka? Jer on sada igra četvorku. Šta je on? Problem je što bih varao da bih se spasio, stavio bih Kevina Durenta na tri i Lebrona Džejmsa na četvorku. Za peticu bih izabrao Embida. Ali ako bih morao da izaberem pravu četvorku jer su Kevin Durent i Lebron Džejms trojke izabrao bih Janisa Adetokumba na četvorci", rekao je Arinas.

Boli ga strašno što je Jokić ponovo apsolutni favorit za MVP priznanje. Smatra da MVP ne sme da bude neko ko dolazi iz ekipe koja beleži prosečne rezultate.

"Kada je Majkl Džordan imao istorijsku sezonu sa 37 poena u proseku… Nisi ni blizu MVP titule, a isto je bilo kada se Kobi vratio uradio to isto. Svako u lošem timu može da ima veoma dobru statistiku, ali u poslednjih tridesetak godina nismo nagrađivali individualnu igru. To sada viđamo svake godine, uvek ima neki igrač koji igra u lošem timu i beleži suludu statistiku, a to je prazna statistika. To nema nikakvog smisla. Pogledajmo ekipe koje dominiraju, a oni su osvojili titulu i trebalo je da se vrate i dominiraju. Imate ista četiri igrača. U čemu je problem?" poručio je Arinas.

Nažalost, Arinas nije jedini koji koristi svaku priliku da ponizi Srbina. I nekadašnji drugi pik na draftu, Amerikanac koji je nakon ne tako uspešne karijere uplovio u trenerske vode, Evan Tarner, nije štedeo Jokića.

Bio je prosto oduševljen kada je Denver eliminisan u drugoj rundi plej-ofa od Minesote.

"Ne bih da zvučim kao hejter, ali ne želim da gledam Jokića kako igra više ijednu utakmicu", napisao je je tada Tarner na "X".

Istakao je da je Jokićeva igra dosadna i da njegovi mečevi liče na bejzbol.

Nije se zaustavio ni nakon brojnih kritika fanova. Zamerio je tada Jokiću što je očitao lekciju Entoniju Edvardsu.

"Zašto se Jokić ljuti što Edvards maše publici? Mislio sam da ga je briga za košarku", ironičan je bio Tarner.

Bivši NBA as Rašid Volas imao je posebne zamerke za Jokićevu igru u odbrani. Tokom serije sa Lejkersima, u kojoj je Nikola izdominirao, Volas je našao zamerke.

"Loše brani, čoveče. Jeste videli šta je moj brat Embid uradio? Išao je pravo na njega. To je noć kada sam zavoleo Embidovu igru. Da danas startujem svoju franšizu uzeo bih Embida. Zato kao što kažem, to nije laž, ko j**e napad. Napad je dobar za ligaški deo sezone, a odbrana osvaja šampionate. Embid je bolji u odbrani. Bolji je u igri jedan na jedan u odbrani. Jokić ima dobru karijeru, ali hajde da vidimo za par godina kada bude odigrao još sezona da li će biti takav. Videćemo šta će biti. Da startujem franšizu danas, odabrao bih Embida", rekao je bivši američki košarkaš.

S vremena na vreme, pojavi se i neki novinar koji voli da prosipa pamet. Iako su brojke jasno pokazale da je Denver u momentima kada Jokić nije na terenu ubedljivo najgori tim u ligi, jedan američki "stručnjak" tvrdi da je Srbin kriv za oscilacije koje Nagetsi imaju ove sezone.

Reč je o novinaru Krisu Meniku koji piše za ugledni "Sports ilustrejted".

"Ako nosite ceo tim u napadu, to će vas koštati nešto i na drugoj strani parketa, bez obzira ko ste", izjavio je nedavno Menik.

"Druga stvar koju stalno čujem – a nisam bio dovoljno oko njega da bih to video – jeste da ljudi stalno govore da je pretežak, zar ne? Na primer, nije u formi u kakvoj smo ga videli proteklih godina", kaže Menik i dodaje:

"On je defanzivno užasan i razlog je zašto tako igraju u odbrani. Pričao sam sa jednim pomoćnikom i jedan od razloga je što Jokić igra 38 minuta po utakmici i to vas košta, sve je to uticalo da bude ispod prosečnog defanzivca".

Nisu mirovali ni hejteri među navijačima. Posebno se istakao fan Dalasa Frenk Burner čija skandalozna objava je privukla veliku pažnju.

On smatra da je Nikola najveća prevara u svetu sporta.

"Ako ozbiljno verujete da Jokić svoje brojeve dobija organski, a ne kao proizvod čitavog sistema dizajniranog posebno za prikupljanje MVP titula i tripl-dabl učinaka, onda ne znam šta da vam kažem. Kroz njega se provlači svaka akcija i igra po 37 minuta tako da mu brojke izgledaju naduvane. Zašto igra sve te minute? Zato što namerno nemaju rezervnog centra jer to povećava njegove brojke. Dakle, da li pobedio ili izgubio, njegove brojke i napredna statistika izgledaju besmisleno", istakao je on, pa nastavio sa sramnim navodima:

"Strateški su stvorili sistem da zasluge za pobedu ili poraz pripadaju Jokiću bez obzira na sve, samo zbog lude napredne statistike. Pobeda Nagetsa - 'Jokić je najuticajniji igrač u istoriji'. Nagetsi izgube - 'neka neko pomogne Jokiću. Tim je tako loš kada nije na parketu. Ovako osvaja MVP titulu svake godine. Zato, bez obzira na učinak Nagetsa, da li je prvi ili šesti na tabeli, Jokić izgleda kao najvredniji igrač lige. To je najveća prevara u sportu".

Kritike i u Srbiji

Nažalost nisu ga štedeli ni u našoj zemlji.

Legendarni košarkaš Zoran Moka Slavnić sredinom marta žestoko je opleo po Jokiću.

Zoran Moka Slavnić Foto: Kurir Televizija

Izjavio je tada da ne razume "patriotizam" Jokića i njegovo preskakanje reprezentativnih obaveza.

"Prvo ono što mi se ne sviđa. Tolika odsutnost, kroz sport, patriotizam, da nije za ljude. Ako te srce ne tera da igraš za svoju zemlju, od pet poziva, četiri si odbio, onda nije to to. Frapantno je da tako pametan dečko toliko ne oseća", rekao tada Slavnić.

Pokazao mu je Nikola da oseća, i te kako! Nakon još jedne paklene sezone u NBA prihvatio je poziv selektora Pešića i borio se kao lav u dresu reprezentacije Srbije na Olimpijskim igrama u Parizu. Vodio je tim do bronzanog odličja i svojim odnosom prema dresu oduševio navijače u domovini.

