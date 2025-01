Ponovo je Nikola pomerao granice i beležio brojke koje do sada nisu viđene u ovom sportu i tako naterao Amere da isprave nepravdu koju su mu naneli 2023. godine, kada su nakon najprljavije kampanje koja je ikada viđena, prestižno priznanje poklonili Džoelu Embidu. Bilo je i tada svima jasno da Somborac po svim parametrima zaslužuje MVP titulu ali Amerikanci nisu mogli da dozvole da jedan stranac, pogotovo Srbin, tri puta zaredom odnese prestižnu nagradu. Skromni Somborac nije mario za to - ni najmanje. Mudro je ćutao i onda na terenu pokazao svima da MVP trofej nije otišao u prave ruke. Doneo tada Denveru istorjsku titulu, pokupio sva individualna priznanja i posramio Amerikance zbog skandalozne odluke.

U godini za nama na terenu je jasno izneo svoje mišljenje... Dominirao je kao nikada do sada i ubedljivije nego ikada stigao do prestižnog priznanja. Tako je postao zvanično najbolji stranac u istoriji NBA lige i jedin igrač neamerikanac sa tri osvojene MVP titule. U regularnom delu sezone u proseku postizao 26,4 poena, uz 12,4 skoka i devet asistencija po utakmici, postao je tek drugi igrač u istoriji lige koji je u jednoj sezoni postigao najmanje 2.000 poena, imao 900 skokova i 700 asistencija, posle Oskara Robertsona kome je to pošlo za rukom u sezoni 1961/1962.