"Sa moje tačke gledišta, što se tiče derbija u Beogradu, to je veoma važan meč. ABA liga ne bi mogla da bude tako dobra bez Crvene zvezde i Partizana. Ti mečevi su najgledaniji, to su timovi sa najvećim budžetom. Moje veliko poštovanje prvo za trenere, potom ljude koji vode ta dva kluba i na kraju za državu Srbiju za sve što radi za košarku. Tako treba da se ponašaju i ostale zemlje regiona, ako mislimo da se suprostavimo evroligašima".

"Ne čude me izjave posle meča o tome koliko je potrebno regionalno takmičenje. Ja se slažem sa Željkom Obradovićem, kada se radi o suđenju i organizaciji utakmica. Velika je razlika u odnosu na Evroligu. Zašto sudije koje sude dobro Evroligu, to ne rade u ABA ligi. Na to pitanje treba da da predsednik sudijske organzacije. Ja se borim za bolje suđenje, ali sam u manjini, jer većina klubova smatra da ima dobar status po tom pitanju" rekao je Bokan.