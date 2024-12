Vojinović je u razgovoru za MONDO rekao da razume kada klubovi ukazuju na to da "od priznavanja grešaka nemaju ništa", kao i da ne razume kada se od grešaka prave "teorije zavere". Uz to je pokušao da odgovori na pitanje - kako smanjiti pritužbe na suđenje od strane klubova u ABA ligi?

"Verujte mi, to je pitanje, na koje svi pokušavamo da pronađemo adekvatne odgovore iako moram da naglasim da je nivo suđenje u ABA ligi na izuzetno visokom nivou, uz to i maksimalno transparentno, za šta smo mnogo puta dobili i komplimente od strane kolega iz Evrolige. Razumem kada pojedinci kažu, 'Šta imam od toga što je neko priznao grešku?', ne postoji kazna koja će da ublaži gorčinu poraza, iako su ekspertize i transparentnost veliki i konkretni koraci ka podizanju kvaliteta suđenja, ali i ka jačanju očigledno narušenog poverenja među klubovima. Ali ne razumem kada se od tih grešaka prave teorije zavere i koriste reči poput krađe, namere i slično, uz crtanje meta na leđima pojedinaca".

"Jedno je kada neko pogreši, greške se dešavaju svim akterima utakmice, ne greši samo onaj koji ništa ne radi. Dok je nešto sasvim drugo kada se kaže da neko radi sa sudijama, da ih plaća i slično. Zato ću sada javno zamoliti, ono što molim sve koji mi iznose takve i slične tvrdnje, a to je da i oni budu transparentni i javno iznesu makar jedan konkretan dokaz. I to ne samo javno, već ako je potrebno da se svi zajedno obratimo državnim istražnim organima, odnosno tužilaštvu i policiji, pa da onda svi koji to zaslužuju da odgovaraju ne samo pred organima lige, već i u skladu sa zakonom. I to ne samo onaj koji je eventualno primio mito, već i onaj koji ga je davao ili nudio", rekao je Vojinović.