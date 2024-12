"Opala mu je minutaža, ali mislim da se oseća bolje i da mu odgovara ovo u Zvezdi. Svako voli da ima oko sebe igrače kao što su Bolomboj, to će majstor pored mene da pomogne, ne može sve sam. Sada može da izađe i šutne trojku. Ume Bolomboj da doda ako se dobro krećeš, zna da doda, tako da je meni taj par mnogo bolji nego neki Bolomboj sam ili Petrušev sam. Zna Petrušev da igra i sa Mitrovićem, ne treba se libiti da se njih dvojica spajaju, bolje je to nego sa Daumom. Fantastična je kombinacija Bolomboj i Petrušev, odlična Mitrović i Bolomboj i Mitrović i Petrušev, ali ne volim kad igraju Kalinić ili Gedraitis četvorku. Okomio sam se malo na Gedraitisa, ubaci on, ali mora kada je važno", rekao je Vlade Đurović o trenutnoj situaciji u Crvenoj zvezdi.