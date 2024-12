"Iznenađen sam iz dva razloga. Prvo, kao glavni trener NBA tima, na kraju krajeva, ti ćeš biti kriv. Kada pobeđuju, zasluge idu Sabonisu i Foksu. Kada gube, krivica ide na Majka Brauna. Tako to funkcioniše. I drugo, zbog osobe za koju radi. Tako da nisam iznenađen što je Majk Braun otpušten, jer me je otpustila ista osoba. Ono što me je stvarno naljutilo je to što su izgubili sinoć, peti meč zaredom, čini mi se. Težak poraz. Imaju trening ujutro, on odrađuje svoju medijsku obavezu posle utakmice, i u automobilu je na putu za aerodrom, leti za Los Anđeles. Zovu ga telefonom. Nema tu klase. Nema m*da. To ću reći o tome", iskren je Meloun.