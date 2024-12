Kenanove partije su bile na zadovoljavajućem nivou sve do 14. novembra kada je u Bolonji postigao 26 poena protiv Virtusa . Nakon toga je vezao dve utakmice bez poena, protiv Olimpijakosa i Efesa, postigao je zatim devet poena protiv Makabija, a onda još jednom nije bio strelac na gostovanju Barseloni.

"Kraj godine mi je bio težak, izgubio sam troje bliskih ljudi u mesec dana. To je život", rekao je Kenan u intervjuu za "Meridian sport" i nastavio:

"Kada god vidim klince koji se ugledaju na mene ili me podržavaju, mnogo mi znači. Na svaku utakmicu neko dolazi da me gleda i to mi je mnogo važno. Kada god imam priliku da im uzvratim, kažem im par reči, jer znam da će im mnogo značiti. Da sam na njihovom mestu i da imam priliku da pričam sa svojim uzorom ili nekim na koga se ugledam, sve što bi mi rekli, bilo koje reči ohrabrenja, upijao bih. Tako da, pokušavam da uradim isto za njih".