- Fizički zahtevna utakmica, a četvrta deonica bila je posebno teška jer je igra često bila prekidana zbog pregleda snimaka, tajm-auta i diskusija sudija. Na 9.30 do kraja, posle krađe, Jagu dos Santosu je sviran nesportski faul u tranziciji. Snimak pokazuje da je Jago jasno igrao na loptu, dok sudija svira nesportski faul koji takođe signalizira Huan Nunjez. Srećom, glavni sudija meča je uskočio u pomoć i umanjio prvobitnu odluku na običan faul. To je bio vrlo bitan momenat jer takav vid odluke može da se pogleda na snimku samo u poslednja dva minuta, izuzev kada trener uzme čelendž. Glavni sudija utakmice je odradio sjajan posao i doneo zdravorazumnu odluku.

Na 9.01 do kraja je usledila netačna odluka na Džabariju Parkeru. On je bio dovoljno vertikalan, a Filip Petrušev je bio u skoku. Nije trebalo da bude sviran faul. Potom, na 5.38 sudija spasava dan donošenjem ispravne odluke na Petruševu jer je bio na leđima Vilija Ernangomeza. Na 4.58, isti sudija donosi istu odluku na Ernangomesu jer je bio na leđima Dejana Davidovca. Ovde imamo primer lepog suđenja i dobar primer konzistentnosti u radu. Na 2.08, teško je razumeti kako nije sviran faul na Aleksu Abrinesu nad Jagom. Na 34 sekunde do kraja, doneta je teška, ali ispravna odluka. Tokom pokušaja polaganja, Kevin Panter je pustio svoju levu ruku u pružen položaj i napravio nepravilan kontakt sa defanzivcem, Džoelom Bolombojem - zaključio je Vornik.