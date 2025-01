Ponovo je pisao istoriju Somborac - pomerao grance, rušio brojne rekorde, beležio čudesne brojke i apsolutno zasluženo po treći put u karijeri stigao do prestižne MVP titule.

Dominirao je kao nikada do sada i ubedljivije nego ikada stigao do prestižnog priznanja. Tako je postao zvanično najbolji stranac u istoriji NBA lige i jedin igrač neamerikanac sa tri osvojene MVP titule. U regularnom delu sezone u proseku postizao 26,4 poena, uz 12,4 skoka i devet asistencija po utakmici, postao je tek drugi igrač u istoriji lige koji je u jednoj sezoni postigao najmanje 2.000 poena, imao 900 skokova i 700 asistencija, posle Oskara Robertsona kome je to pošlo za rukom u sezoni 1961/1962.