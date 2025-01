Slušaj vest

Uspesi koje je srpski košarkaš Nikola Jokić beležio u godini za nama izazivali su različite reakcije "preko bare".

Pojedini bivši i aktuelni NBA asovi bili su kritički nastrojeni prema Srbinu, ignorisali su, omalovažavali i osporavali veličanstvene podvige koje pravio. Međutim, daleko više je onih koji su pogledali istini u oči, skinuli kapu Srbinu i javno priznali da je dokazao da je neprikosnoven.

Pisali smo već o mržnji, zlobi i zavisti koju su prema Jokiću ispoljavali hejteri i dežurni pljuvači, a sada ćemo se osvrnuti na reči istinskih legendi igre pod obručima, ostvarenih zvezda čiji hvalospevi o Nikoli Jokiću su odjekivali planetom u sezoni za nama.

Lebron Džejms o Nikoli Jokiću

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena, najbolji strelac u istoriji NBA lige, Lebron Džejms, u više navrata "skinuo je kapu" čudesnom Srbinu.

"Najbolje četiri ekipe obično će biti timovi sa najboljim igračima i najboljim trenerima. Ono što će ih razlikovati je košarkaška inteligencija. Postoje trenuci u igri kada trener ne može da vas pripremi, snimak ne može da vas pripremi, istorija igre ne može da vas pripremi. Morate imati košarkašku inteligenciju da odmah napravite prilagođavanje. Ako nemate taj nivo mentalnog sklopa i kapaciteta, onda je tu tim poput Denvera koji ima jednog od najvećih košarkaških genija koje smo ikada videli u Nikoli Jokiću ili Golden Stejt sa Drejmondom, Stefom... Bilo koji moj tim, tim kada smo osvojili 2020. bili smo Rondo i ja na terenu. Mislim da te stvari pomažu. Kada je Golden Stejt pobedio Boston u finalu sve se svelo na IQ. Boston je bio talentovaniji, ali se sve svelo na inteligenciju", izjavio je u martu slavni Amerikanac.

Mesec dana kasnije ponovo je sipao hvalospeve o Srbinu:

"On radi sve. Najvažnije je to što on menja način na koji saigrači razmišljaju o sopstvenoj igri. Kada si u stanju da inspirišeš saigrače da nekada igraju na nivou na kojem čak i oni ne smatraju da mogu, to je osobina velikog igrača. Jokić je jedan od najboljih košarkaša u istoriji, toliko je jednostavno", rekao je Lebron.

Tokom plej-of serije sa Denverom ponovo je sipao hvalospeve na račun Somborca.

"Možda se ne priča dovoljno o tome jer ljudi ne shvataju, ali ja shvatam. On je poseban", puručio je Lebron.

I pred start Olimpijskih igara u Parizu imao je reči hvale za Jokića.

"Očigledno je lakše kada je on tvoj saigrač jer on sve olakšava. Uvek je izazov igrati protiv njega jer je tako veliki talenat. Zaslužuje sav respekt. Zaslužio je sve što je dobio, ne samo sa svojim nacionalnim timom, već i sa Denver Nagetsima. On je sjajna osoba takođe. Veliki momak".

Jedan od najboljih košarkaša u ligi, superstar Minesote Entoni Edvards, oduševljen je Jokićem.

"Imaju najboljeg igrača na svetu, a lopta je kod njega u rukama sve vreme. Svaki put kada napraviš grešku, on je vidi, teško je boriti se sa time."

Da je Jokić najbolji igrač na planeti, smatra i proslavljeni Kevin Durent.

"Denver ima najboljeg igrača na svetu, koji među najboljih 10 svih vremena", izjavio nedavno nakon pobede nad Nagetsima as Finiksa.

Koliko je Jokić dominantan na terenu pokušao je da objasni i jedan od najboljih defanzivaca u istoriji NBA, as Golden Stejta Drejmond Grin.

"Kada igrate protiv Džokera, to je uvek pretežak duel, jer kad je lopta kod njega... On je jedan od najboljih strelaca u ligi, mislim da trenutno beleži 30 poena po utakmici. Kada on ima loptu, svi na terenu su u pripravnosti, jer može da te pronađe i da ti doda loptu gde god da si, ako si otvoren" kaže Grin i dodaje:

"Taj čovek će ti dati 30 to ti je zagarantovano, ti samo pokušavaš da mu otežaš posao. Ali kod njega to nije samo 30 poena, tu je i 12 asistencija i 13 skokova, to je ono što razara. On mnogo problema pravi tvojoj odbrani zbog svih stvari koje radi i ima loptu kod sebe u svakoj akciji", objasnio je Grin.

Na Olimpijskim igrama u Parizu selektor Amerike i trener Golden Stejta, Stiv Ker, izjavio je da je Jokić najbolji igrač na svetu.

"Nemoguće je čuvati ga. Snaga našeg tima je u dubini i imamo tri momka koja mogu da ga čuvaju. To je bio cilj, da rotiramo momke na njemu i da držimo palčeve, jer je briljantan igrač".

Poznati NBA as Hasan Vajtsajd dao je jednu od najzanimljivijih izjava o Jokiću u godini za nama.

Sviđa mi se Jokić, kada on krene to postaj frustrirajuće. Ima 135 kilograma, ali ne shvatiš odmah koliko je krupan. Taj tip je jak. Klizav je, znojav, a onda se okrene i šutne nonšalantno preko glave i pogodi. Pogledaš ga i kažeš: Brate ne bi trebalo da bude ovako.

Pokušao je i da objasni koliko je teško igrati odbranu protiv Nikole.

"Nema šanse da je to vežbao. Moraš da igraš odbranu svaki put. Većina centara bi možda dobila loptu u svakom drugom-trećem napadu, a u Denveru se ništa ne dešava dok Jokić ne dobije loptu. Ako se odvojiš od njega na piku, šutnuće trojku, a ako se približiš u pik-en-rolu ga čeka niži igrač. Šta taj može kad Jokić šutne iznad glave? Onda postaneš frustiran, kažeš sebi: Napašću ga na drguoj strani terena, a oni samo stave nekog drugog defanzivca i ne možeš da mu uzvratiš", reako je Vajtsajd.

"Na kraju pomisliš: Čoveče, ja idem u teretanu svakog dana, prolazim sve pripreme, a vidi njega. Matematika ovde nije ista", dodao je Amerikanac.

Legende oduševljene

Jedan od najlepših komplimenata dobio je od legendarnog Džejmsa Vortija.

"Za mene je Jokić kao da gledam Medžika i Karima u istom trenutku na terenu. On je bek kao Medžik, donosi isto tako sjajne odluke, deli savršene pasove, a kada poželi da je Karim ide pod koš i dominira. On je poseban igrač koji radi mnogo stvari"

I legendarni as Bostona, šestostruki NBA šampion Bob Kuzi, impresioniran je dominacijom Srbina.

"On je sjajan, obožavam da ga gledam", kaže Kuzi i dodaje:

"On je zastupljen u svim segmentima. Njegov rad nogu u blizini koša liči na nekoga ko je mnogo niži od 211 centimetara. Ako ga gledate, on čak ni ne izgleda kao sportista. Više liči na kamiondžiju, ali ima sve veštine jednog beka. Pored toga, ima očite prednosti dobrog tajminga i činjenice da je toliko veliki".

Proslavljeni NBA as Dirk Novicki biranim rečima je pričao o sprskom centru i njegovom prepoznatiljivom potezu.

"Radi ga preko desne strane i onda ga radi sa desnom nogom, i skače sa desne noge, što ja nikad nisam mogao da uradim. Više se sam osećao udobno da izvedem “fadeaway” sa skokom sa levom nogom preko mog desnog ramena, ali on se okrene preko drugog ramena. To je težak šut" , rekao je legendarni Novicki i dodao:

"Njegova igra je neverovatna. Sve izgleda kao “slow motion”, on stavlja svoje ruke na loptu, ima neverovatne ruke, neverovatne pasove, krađe i sjajnu završnicu. I super sam srećan zbog njega. On je dobar tip, voli da igra, uvek se šali i paklen je igrač".

Čarls Barkli, koji je u prošlosti nije bio preterano naklonjen Srbinu, pogledao je istini u oči i priznao da je Jokić broj jedan.

"Džoker je najbolji igrač na svetu trenutno! Jokić je najveštiji visoki igrač svih vremena, nije najbolji, ali nikada nismo videli igrača od preko 210 centimetara koji može ovako da šutira trojke. On može još i da igra 'na postu'. On je najbolji visoki dodavač svih vremena"...

Šek je Jokića stavio na listu top 5 centara svih vremena. Srbina je svrstao rame uz rame sa Karimom, Raselom, Viltom i Hakimom.

"Statistika je jedan od tih načina, titule su jedan, on ima jedan prsten, a ako dođe bar do tri, onda će definitivno biti na toj listi. Što se mene tiče, on je već tamo, jer sebe ne bih stavio tu. Uvek moraš da uračunaš i ljude koji su od mene načinili ono što jesam, Karim, Vilt i Rasel".

Džordž Karl, jedan od najuglednijih NBA trenera, impresioniran je srpskim košarkašem Nikolom Jokićem.

Godinama unazad Džordž Karl ne prestaje da hvali centra Denevera, a njegove objave na društvenoj mreži "X" oduševljavaju Nikoline fanove širom planete.

Čovek koji je ostvario više od hiljadu pobeda u najjačoj ligi na svetu, trenirao i vodio svoje timove protiv ekipa za koje su nastupala najveća imena svetske košarke, izjavio je da je Nikola Jokić najbolji košarkaš koga je ikada gledao.

"U košarci sam 50 godina, gledao sam neverovatne igrače, uključujući Konija (Houkinsa), Džulijusa (Irvinga), Majkla (Džordana), Tima (Dankana), Šeka (O'Nila), KAJ (Karim Abdul-Džabar), Kobija (Brajanta) i LBJ (Lebrona Džejmsa). Ali s ove tačke, mislim da je Jokić verovatno najbolji igrač koga sam gledao da igra košarku", rekao je proslavljeni košarkaški stručnjak.

Oduševljen je i njegovim partijama u aktuelnoj sezoni.

"Da nešto raščistimo, Nikola Jokić može u proseku da ima 40 poena po meču ove sezone ukoliko to želi. Samo jedan čovek na planeti može da ga spreči u toj nameri, a to je Nikola Jokić. On je apsolutno timski igrač i to nije njegov stil", poručio je legendarni trener.

