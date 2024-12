- Vrti mi se i dalje kod mene u kući... Sve vezano za njega. Stoje slike s Dekijem. Fotografije sa njegovog venčanja. Dejan je moje dete. Vraćaju se neke kasete, snimci, gledam to... Kad sretnem Nikolu, sina Dekijevog, Natašu njegovu suprugu... I film se vrti. To je tako. Posebno kad ga vidim na TV. Moji igrači imaju ove grupe na telefonima, pa puste povremeno nešto vezano za Dekija. Bolno je sve to... Jednostavno je tako. Vreme ne leči bilo šta, to su samo priče. Klinci brže zaboravljaju, ali mi stariji to teže nosimo. Duže smo znali ljude i to je tako.