"Mislim da je kruna karijere za svakog trenera da bude selektor svoje reprezentacije. Imao sam nekoliko ponuda da vodim različite države, ali nikada nisam prihvatio jer mi je, jednostavno, želja da jednog dana, kada se sve skocka i kada bude bio pravi trenutak, da budem selektor svoje reprezentacije. To je zdrava ambicija", rekao je Rajaković.

"Jednostavno je: rasteš u velikog igrača kroz klub, ali jedini način na koji postaješ legenda je igranje za reprezentaciju! To je patriotski čin! Ne igra se za novac, već za čast, slavu, prijatelje, porodicu, saigrače... To je doživljaj kroz koji treba proći da bi shvatio koliko je to bitno i lepo", priča Rajaković i dodaje: